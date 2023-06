Notícia em França: Daniel Sousa é hipótese para o Marselha

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente

Treinador do Gil Vicente foi adjunto de André Villas-Boas no clube francês. Estará a ser avaliado para suceder a Igor Tudor

Daniel Sousa está em final de contrato com o Gil Vicente e suscita interesse em França. Segundo informa o FootMercato, o treinador dos gilistas está em análise no Marselha, que acaba de ver sair Igor Tudor do comando técnico.

Uma eventual renovação com o Gil Vicente está em cima, mas ainda nada foi formalizado.

Em França noticia-se que é um dos nomes que o Marselha está a avaliar para a sucessão de Tudor, sendo que o nome não é estranho ao emblema onde atua Vitinha. Daniel Sousa foi adjunto de André Villas-Boas no Marselha, de 2019 a 2021, durante duas épocas.

Esta época, na sua primeira experiência como treinador principal, Daniel Sousa levou o Gil Vicente ao 13.º posto da Liga Bwin.