Daniel Sousa de saída do Gil Vicente

Treinador não aceitou a proposta de renovação do emblema de Barcelos

Daniel Sousa não aceitou a proposta de renovação apresentada pelo presidente do Gil Vicente e já não será o treinador na próxima época. A decisão, anunciada esta sexta-feira pelo técnico a Francisco Dias, é surpreendente, tendo em conta que os responsáveis gilistas disseram, por várias vezes, que queriam a continuidade do técnico que, na sua estreia como treinador principal, garantiu a permanência do clube de Barcelos na I Liga.

Daniel Sousa, 38 anos, chegou ao Gil Vicente em novembro, para o lugar de Ivo Vieira. Assumiu a equipa em zona de descida, mas conseguiu dar a volta à situação, terminando a época em 13.º lugar, com 37 pontos. Em 25 jogos, somou dez vitórias, o mesmo número de derrotas e cinco empates, destacando-se a vitória no Estádio do Dragão.

Apesar de contactado, não nos foi possível chegar à fala com o treinador.