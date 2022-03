Capitão Rúben Fernandes prestes a atingir marca redonda no Gil Vicente

Rúben Fernandes é uma das figuras da equipa gilista e está muito perto de uma marca especial, conquistada em apenas três épocas no clube. Chegou pela mão de Vítor Oliveira, que lhe entregou a braçadeira, e assumiu-se como patrão da defesa gilista. A dois meses de completar 36 anos, caminha para a cereja europeia na carreira.

Contratado ao Portimonense em 2019, ano da subida administrativa à Liga Bwin após a decisão final sobre o Caso Mateus, Rúben Fernandes está a apenas dois jogos de atingir a histórica marca de 100 partidas ao serviço do Gil Vicente.

Há três anos em Barcelos, o algarvio, de 35 anos (a dois meses de completar 36...), destacou-se logo de início, com o treinador da primeira época, Vítor Oliveira, a entregar-lhe a braçadeira de capitão. Decisão acertada, tendo em conta o comportamento e o percurso do jogador durante as três temporadas, alcançando uma regularidade rara, com registo praticamente idêntico nas duas primeiras épocas : 35 jogos e um golo em ambas, e com apenas uma assistência a fazer a diferença, a favor da primeira.

Agora, a sete jornadas do final daquela que poderá ser a melhor classificação de sempre dos galos, Rúben Fernandes mantém uma regularidade impressionante, somando 28 jogos e um golo. Como defesa central, destaca-se, por outro lado, pela forma "limpa" como joga, gostando de sair com a bola controlada e ganhando a maior parte dos lances sem recorrer à falta. Em 98 jogos, viu dez cartões amarelos e há apenas um vermelho direto a manchar o percurso.

Em fim de contrato, o jogador destaca-se, ainda, como aquele que, no atual plantel, tem mais jogos pelo clube, estando a apenas um de entrar no top 10 dos jogadores ainda no ativo que representaram mais vezes o emblema barcelense, concretamente do avançado Luís Carlos, a jogar atualmente no Karmiotissa, da II divisão do Chipre.

De resto, no grupo de trabalho de Ricardo Soares, o médio Vítor Carvalho, também ele um esteio, está em segundo, com 62 partidas disputadas, seguindo-se Talocha, com 61, mais uma do que Fujimoto. João Afonso, praticamente sem competir, por lesão, há quase uma época, soma 55 partidas, enquanto Léautey e Pedrinho alcançaram, no último domingo, contra o Marítimo, a marca dos 50 jogos de galo ao peito. Esta marca de continuidade das pedras-chave talvez ajude a explicar também o trajeto deste ano.