Aly Ghazal está de volta a Portugal para reforçar o Feirense

O médio representou o Nacional entre 2012 e 2017 e agora regressa para defender as cores fogaceiras.

Aly Ghazal é o mais recente reforço do Feirense. O médio, de 26 anos, jogava no Vancouver Whitecaps do Canadá, onde no último ano fez 26 jogos. Recorde-se que o egípcio já conhece a realidade do futebol português, tendo vestido a camisola do Nacional durante cinco anos.

Formado no Wadi Degla (Egipto), Aly Ghazal já esteve associado aos três grandes e é o segundo reforço do Feirense neste mercado de inverno, após a SAD já ter acertado a contratação do avançado búlgaro Steven. Ambos vão tentar ajudar os fogaceiros a sair da zona de despromoção e garantir o principal objetivo para esta temporada: a permanência.