Já é oficial: Fran Delgado vai jogar no Farense

Lateral direito espanhol chega do Bétis.

O lateral direito espanhol Fran Delgado, de 21 anos, ex-Bétis, está oficialmente apresentado como reforço do Farense, tendo assinado um contrato de duas temporadas, com mais uma de opção. É o quarto reforço dos algarvios no ano de regresso à I Liga.

"Estou orgulhoso por poder jogar num clube tão histórico como o Farense e estou ansioso por sentir o rugido dos adeptos no estádio de São Luís. Espero alcançar todos os meus objetivos pessoais e do clube e ter um grande ano", afirmou.

O futebolista começou a carreira aos 10 anos nos verdiblancos, sendo que até agora foi a única camisola que conheceu. Chegou a ser apontado nos últimos anos como uma promessa do Bétis, mas nunca se conseguiu impor na equipa principal, onde realizou apenas três jogos (um para ao campeonato e dois para a Taça do Rei). Foi na formação B, onde era o capitão de equipa, que acabou por ser mais utilizado, por 47 vezes.

O jogador chega agora a Faro para relançar a carreira, naquela que é a sua primeira experiência em Portugal.