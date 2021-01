Rúben Vinagre é apresentado em Famalicão e explica regresso a Portugal

Latera-esquerdo cedido pelo Wolverhampton até final da época.

O Famalicão oficializou esta terça-feira a contratação de Rúben Vinagre até final da temporada, por empréstimo do Wolverhampton.

"Rúben Vinagre é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O defesa, de 21 anos, comprometeu-se com o clube famalicense até ao final da presente temporada", surge escrito no site oficial da formação famalicense, confirmando a notícia adiantada por O JOGO.

O lateral-esquerdo, que esteve cedido pelo clube inglês ao Olympiacos, explicou a escolha e mostrou-se encantado com o novo desafio. "Ter a oportunidade de jogar no meu país a nível profissional foi uma das razões que me fez aceitar o convite do Futebol Clube de Famalicão. A Liga portuguesa é uma das que mais valoriza os jovens jogadores e os eleva a altos patamares e, por isso, estou feliz por poder jogar num clube que possibilita essa oportunidade", declarou.

O jogador, recorde-se, tinha tudo acertado para se mudar para o Braga neste mercado de inverno, mas à última hora não houve acordo entre minhotos e ingleses.

Não Perca Cristiano Ronaldo Com Pelé no retrovisor, faltam dois golos para Ronaldo ser rei absoluto É já na quarta-feira, no Milan-Juventus, que o avançado português pode ocupar o trono histórico dos goleadores. Para ultrapassar o atual número um, o português tem que bisar frente aos rossoneri.

"