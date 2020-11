O presidente da SAD do Famalicão foi à sala de imprensa para mostrar o descontentamento pela arbitragem do jogo com o Braga, que os arsenalistas venceram por 1-0.

João Pedro Sousa não compareceu na sala de Imprensa no final do jogo e foi Miguel Ribeiro, presidente da SAD, quem deu a cara, par deixar críticas à arbitragem de Rui Costa. O dirigente contesta a legalidade do golo do Braga, a expulsão do central Riccieli e um alegado penálti a favor dos famalicenses que terá ficado por marcar no último minuto.

"Quero fazer um apelo à atenção e à tranquilidade nas decisões. Na senda de um golo que foi anulado ao Braga pelo mesmo árbitro [frente ao Santa Clara] hoje foi validado, há um jogador entre a bola e o guarda-redes. Na expulsão, soubemos que a risca está com zero centímetros e o que nos faz confusão entre o que vemos e o que está, há um penálti no último minuto em que o VAR chama o árbitro e que o árbitro não concretizou o que o VAR alertou. Estas decisões são capitais no jogo, às vezes mais do que se joga. Estas decisões que interferem e alteram resultados precisam de mais atenção", enumerou.

"Não estou contra a arbitragem nem contra o Conselho de Arbitragem, mas não podemos deixar de expressar o nosso lamento, porque entendemos que fomos prejudicados. O árbitro e o videoárbitro têm mais ferramentas para decidirem bem e queremos que o façam, de forma mais assertiva e não criem nos clubes este sentimento de decisões que não passaram pelos jogadores", referiu ainda.