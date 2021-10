Gustavo Assunção é notícia na Turquia: regresso a Portugal estará iminente

Gustavo Assunção com pouco espaço no Galatasaray

Imprensa turca garante que o Galatasaray quer devolver o médio defensivo em janeiro e antecipar o fim do empréstimo.

Gustavo Assunção poderá estar de malas aviadas para regressar a Portugal. A notícia foi avançada pela Imprensa turca, segundo a qual o médio defensivo luso-brasileiro, emprestado com opção de compra pelo Famalicão ao Galatasaray, não estará a corresponder às expectativas, pelo que o conjunto de Fatih Terim, oitavo no campeonato, pretende devolvê-lo.

Assunção não foi inscrito na Europa e conta, apenas, com dois jogos somados no "Gala" desde que foi contratado no início de setembro - no último dia do mercado de transferências da Turquia -, num empréstimo com uma opção de quatro milhões de euros.