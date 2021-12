Famalicão confirma Rui Pedro Silva como sucessor de Ivo Vieira

Sucessor de Ivo Vieira já trabalha com o plantel.

O Famalicão confirmou a notícia avançada na manhã deste domingo por O JOGO online e oficializou a contratação de Rui Pedro Silva como treinador, ocupando o cargo que era de Ivo Vieira.

"O Futebol Clube Famalicão - Futebol SAD anuncia a contratação de Rui Pedro Silva para assumir o comando técnico da equipa principal. O treinador, de 44 anos, integrou, nas últimas temporadas, a equipa técnica do Wolverhampton, Futebol Clube do Porto, Valencia e Rio Ave Futebol Clube", informou o clube minhoto, acrescentando que Tarantini, Hélder Duarte, João Lapa e Ricardo Silva farão parte da equipa técnica.

"A nova equipa técnica já entrou em funções este domingo para preparar a receção ao Portimonense Sporting Clube, referente aos oitavos de final da Taça de Portugal", pode ainda ler-se.

Rui Pedro Silva, 44 anos, começou como observador no Braga em 2005/06, passou para o scout do FC Porto e em 2010/11 coadjuvou Jesualdo Ferreira no Málaga (Espanha), tendo também estado com o professor no Panatinaikos (Grécia). Isto além da longa ligação a Nuno Espírito Santo, de quem foi adjunto.

Natural do Porto, Rui Pedro Silva tem a missão de tirar o Famalicão dos lugares aflitivos da tabela, pois os minhotos ocupam, de momento, o 16.º lugar, com 11 pontos, mas com mais dois jogos que Moreirense e Belenenses, penúltimo e último, respetivamente.