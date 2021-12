Ex-adjunto de Nuno Espírito Santo está a caminho do Famalicão

Rui Pedro Silva vai ser apresentado este domingo como sucessor de Ivo Vieira nos minhotos.

Rui Pedro Silva é o novo treinador do Famalicão, apurou O JOGO. O antigo adjunto de Nuno Espírito Santo desde os tempos do Rio Ave, em 2012/13, tendo passado, também por Valência, FC Porto e Wolverhampton, sempre na condição de braço direito de Nuno, vai ter a primeira experiência como técnico principal.

Rui Pedro Silva, 44 anos, começou como observador no Braga em 2005/06, passou para o scout do FC Porto e em 2010/11 coadjuvou Jesualdo Ferreira no Málaga (Espanha), tendo também estado com o professor no Panatinaikos (Grécia).

Natural do Porto, Rui Pedro Silva tem a missão de tirar o Famalicão dos lugares aflitivos da tabela, pois os minhotos ocupam, de momento, o 16.º lugar, com 11 pontos, mas com mais dois jogos que Moreirense e Belenenses, penúltimo e último, respetivamente.