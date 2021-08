Dia intenso em Famalicão: agora um central turco como reforço

Gurkan Baskan tem 19 anos e foi formado no Famalicão.

Dia intenso de mercado em Famalicão: depois de Adrián Marin, Gurkan Baskan foi anunciado como reforço. Trata-se de um central turco de 19 anos que assinou um vínculo válido por três temporadas.

O defesa, formado no Fenerbahçe, é internacional jovem turco e mostra-se encantado pelo ingresso no futebol português. "Estou muito feliz pelo novo passo que decidi dar na minha carreira. O Futebol Clube de Famalicão é reconhecido por ser um clube que aposta em jovens jogadores e, dessa forma, julgo que esta foi a opção correta nesta fase do meu trajeto futebolístico", referiu o jovem jogador que vai começar por jogar na equipa de sub-23 do Famalicão orientada por Luís Silva.