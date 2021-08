Famalicão confirma contratação de Adrián Marin, lateral ex-Granada

Lateral-esquerdo espanhol de 24 anos ficará ligado ao clube minhoto até ao final da época, por empréstimo do Granada

O Famalicão anunciou a contratação de Adrián Marin, lateral-esquerdo que jogava no Granada, da I Liga de Espanha, confirmando assim a notícia avançada por O JOGO na edição impressa desta segunda-feira. O jogador espanhol, de 24 anos, firmou um compromisso com os famalicenses até ao final da presente temporada, por empréstimo do clube da I Liga espanhola onde atuam os portugueses Luís Maximiano e Domingos Duarte.

"Estou muito contente por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão. Falei com o Nehuén Pérez e com alguns colegas portugueses e todos me disseram muito bem do clube", afirmou, aos canais oficiais do clube, Adrián Marin, que se apresentou como "um jogador físico, rápido e com muita vontade de ajudar o clube".

Na temporada passada, Adrián Marin começou no Alavés, tendo feito nove jogos pela equipa basca, mas a meio da época mudou-se para o Granada, tendo realizado oito partidas pelos andaluzes.

Formado no Villarreal, o defesa conta ainda no currículo com uma passagem pelo Leganés, em 2016/17. Na equipa minhota, Adrián Marin vai contar com a concorrência de Rúben Lima e compensa a saída Calvin Verdonk para os holandeses do Nek Nijmegen, por empréstimo.