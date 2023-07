Manuel Keliano está a caminho do Estrela da Amadora

Internacional angolano joga a médio e representava o 1º de Agosto.

Oficializadas as contratações de Léo Jabá, Léo Cordeiro e Pedro Sá, há mais um reforço a caminho da Reboleira. Trata-se de Manuel Keliano, internacional angolano, 20 anos, que chega livre após ter terminado contrato com o 1º de Agosto.

O médio-defensivo, que na última época fez dois golos em 32 jogos, foi um pedido de Sérgio Vieira. "É um jogador jovem que terá de amadurecer. É a primeira experiência que terá cá e vai depender muito dele, mas vamos ajudá-lo", sustentou o técnico.

"Garantir permanência é o objetivo mínimo"

Cerca de três centenas de adeptos assistiram, no domingo, ao primeiro treino do Estrela da Amadora, que 14 anos depois está de regresso à I Liga. No final da sessão, Sérgio Vieira admitiu estar com boas sensações. "Sinto a equipa extremamente motivada por aquilo que vivemos, pelo que foi o culminar do nosso processo de trabalho ao longo de um ano inteiro. A motivação que eles carregam nesta altura tem a ver com a nova época, mas também com aquilo que trazemos da última", afirmou.

O técnico acrescentou que o objetivo passa por tornar o Estrela um clube residente da I Liga, desvendando o que será uma boa época. "Será cumprir o objetivo mínimo, que é a permanência, de forma a haver uma sequência na elite do futebol português, porque isso permite reforçar os alicerces da sustentabilidade e dar continuidade ao projeto de fortalecer a grandeza deste clube", referiu.

Questionado sobre o grau de satisfação com o plantel ao seu dispor, Sérgio Vieira foi claro. "Não estou satisfeito, estou muito satisfeito. Existe ainda o extremamente satisfeito e o estar perfeito, mas estou muito satisfeito com as decisões que temos tomado", disse, admitindo alguns retoques no plantel.

Confiante numa boa temporada está igualmente o presidente Paulo Lopo, que espera corresponder aos desejos do treinador. "Aqui, as decisões são partilhadas pela estrutura e cada contratação é avaliada ao pormenor. Obviamente, temos noção das nossas necessidades e estamos a avaliar, em conjunto, as melhores soluções", frisou o dirigente, revelando que em breve o estádio deverá ter obras, estando projetada a cobertura das duas bancadas centrais, para dar maior conforte aos adeptos.