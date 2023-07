Keliano e Gaspar são do Estrela da Amadora até 2026

O primeiro é reforço, o segundo renova contrato. Dupla de angolanos fica até 2026 na Reboleira

O Estrela da Amadora contratou o jovem médio angolano Manuel Keliano e renovou com o compatriota Kialonda Gaspar, com ambos a rubricarem contratos até 2026, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Manuel Keliano, de 20 anos, chega à Reboleira depois de terminar contrato com o 1.º de Agosto, pelo qual efetuou 32 partidas na última temporada, com dois golos marcados.

Já o defesa central Kialonda Gaspar, com 25 anos, chegou aos "tricolores" na derradeira época, também diretamente de Angola, mas do Sagrada Esperança, tendo feito um total de 33 encontros pela equipa liderada pelo treinador Sérgio Vieira, a que soma um golo.

O conjunto amadorense, que está de regresso à I Liga pela primeira vez desde 2008/09, também já tinha oficializado as contratações dos médios Pedro Sá (ex-Portimonense) e Léo Cordeiro (ex-Mafra), e ainda do avançado Léo Jabá (ex-São Bernardo, do Brasil).

Por outro lado, os "estrelistas" viram sair o defesa central Rui Correia (Belenenses) e o ponta de lança João Silva, ao passo que renovaram contrato com o guarda-redes Bruno Brígido, o central Miguel Lopes, os médios Aloísio e Vitó, e também o avançado Kikas.

O Estrela da Amadora estreia-se na temporada 2023/24 frente ao Portimonense, para a primeira fase da Taça da Liga, no reduto do adversário, no domingo, pelas 20:30.