Votação do Sindicato: André Franco destacou-se entre os jovens em outubro

Superou Vítor Ferreira, do FC Porto, e Vítor Oliveira, do Braga, na votação.

André Franco, médio do Estoril, foi eleitor o Melhor Jovem na Liga Bwin durante o mês de outubro, numa votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores.

Nos três jogos que a equipa da Linha realizou no referido mês, o jogador de 23 anos destacou-se com um golo e uma assistência no empate a duas bolas com o Gil Vicente, tendo marcado também frente ao Portimonense (vitória por 0-2) e feito a assistência para o golo de Rosier na igualdade a uma bola com o Benfica.

Franco somou 15,07% dos votos, seguido por Vítor Ferreira (FC Porto), com 13,63%, e Vítor Oliveira (Braga), que conquistou 10,95% das preferências.