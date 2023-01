Carlos Eduardo com Pedro Alves

No sentido contrário, Iuri Tavares deixou os canarinhos para reforçar os norte-americanos do Charlotte FC.

Carlos Eduardo foi esta quarta-feira oficializado pelo Estoril, confirmando a notícia que já tinha sido avançada por O JOGO.

O extremo brasileiro, de 26 anos, chega à Amoreira por empréstimo do Palmeiras, cedência com opção de compra no final da época.

