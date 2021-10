O apanha-bolas que se tornou profissional e brilha com a camisola do Estoril

Chiquinho com a camisola do Estoril

Natural de Cascais, Chiquinho seguia os jogos dos canarinhos desde pequeno, ajudando a "queimar tempo" contra os grandes. Aos 21 anos, é um dos indiscutíveis de Bruno Pinheiro

Chiquinho sempre teve uma grande admiração pelo Estoril, principal clube de Cascais, cidade de onde é natural. "Vinha aos jogos desde pequeno, sempre senti que esta era uma equipa no qual os jogadores deixavam tudo em campo e faziam grandes jogos. Por isso, tinha uma ambição de representar o clube", conta, em conversa com O JOGO.

Mas nos jogos dos canarinhos contra os grandes, o extremo, agora com 21 anos, gostava de ter um papel especial. "Os rapazes do meu bairro costumavam ser apanha-bolas. Eu então, nos jogos mais mediáticos [contra Sporting, FC Porto e Benfica], pedia sempre uma vaga para poder ser apanha-bolas. Assim, podia ver os jogadores mais perto", recorda, confessando algumas manhas que tinha quando desempenhava essa função: "Os próprios jogadores dão ordens aos apanha-bolas para queimar um pouco o tempo quando estão em vantagem. Isso permite à equipa respirar um pouco."

Apesar do bom desempenho a repor as bolas no encontro, Chiquinho provou que tinha mais talento dentro das quatro das linhas e, claro, com a bola nos pés. Depois de fazer formação no Sporting, Chiquinho assinou pelo Estoril no verão de 2019. E até agora o trajeto tem sido de sucesso, com três títulos conquistados: Liga SABSEG, Liga Revelação e Taça Revelação.

Esta época, o camisola 7, que se descreve "como um extremo irreverente, que gosta de ir para cima do adversário para criar o caos nas defesas", tem sido um dos destaques da formação liderada por Bruno Pinheiro, que ocupa o quarto lugar no campeonato. Participou nos 10 jogos oficiais já disputados - foi titular em nove - e já apontou dois golos. "Até agora, as coisas estão a correr bem, construímos um bom plantel e estamos cada vez mais perto do nosso primeiro objetivo, que é a permanência", avalia Chiquinho, considerando que, sob a orientação de Bruno Pinheiro, ganhou "mais maturidade para saber quais as alturas certas para passar e guardar a bola": "Gosto muito da forma de jogar da equipa. Antes era muito jogo direto, mas com este treinador temos mais bola e sabemos quando devemos executar."