Pedro Guerreiro assume o cargo de forma interina.

Nélson Veríssimo deixa o comando técnico do Estoril. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira numa reunião entre SAD e treinador, que, deste modo, já não irá marcar presença em Alvalade, onde a equipa, a partir das 19h00 de segunda-feira, defronta o Sporting para a ronda 22 do campeonato.

Pedro Guerreiro, treinador da formação sub-23, irá ocupar o cargo de forma interina e orientar a equipa no próximo compromisso.

Após a derrota caseira de sábado frente ao Paços de Ferreira, por 3-1, a contestação subiu de tom e foram visíveis vários lenços brancos no final, sinal claro de descontentamento dos adeptos estorilistas.

Contratado no verão para render Bruno Pinheiro, Nélson Veríssimo teve um arranque positivo no comando dos canarinhos. Contudo, nas últimas oito jornadas, o Estoril somou duas vitórias e seis derrotas, resultados que determinaram a queda para o 15.º lugar, posição logo acima da zona do play-off de permanência, mas com mais sete pontos do que o Santa Clara.