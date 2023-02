"Tínhamos 10 baixas para este jogo, mas cada jogador sabe o que tem de fazer"

Declarações de Vítor Campelos, treinador do Chaves, após o empate 0-0 no terreno do Vizela, esta sexta-feira, num jogo relativo à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Empate com sabor a vitória? "Foi um empate com sabor a empate. Foi um jogo equilibrado. É a terceira vez que defrontamos o Vizela neste ano e as equipas equivalem-se muito, até na forma de jogar. Tínhamos de entrar fortes e de marcar uma posição desde o início. Na primeira parte, estivemos mais por cima e poderíamos ter marcado. Também houve um lance em que um jogador do Vizela [Raphael Guzzo] se isolou, com o Paulo Vítor a fazer uma grande defesa. Na segunda parte, o jogo começou com uma toada equilibrada, antes de o Vizela assumir o controlo do jogo. Fomos sempre uma equipa organizada. Tínhamos 10 baixas para este jogo: oito lesionados e dois castigados. Não tínhamos médios no banco. Obrigámos o João Pedro a um desgaste adicional. Estamos a falar de alguém que não jogava regularmente desde o final da época passada. Tivemos de adaptar o Sandro Cruz a ala esquerdo."

Ausências: "Desde o nosso primeiro dia de treino, trabalhamos a nossa forma de jogar e como nos dispomos no campo [após questionado sobre os jogadores indisponíveis e a ausência do lateral Bruno Langa, por castigo, para o jogo da próxima jornada, com o Sporting]. Cada jogador sabe o que tem de fazer. Cada jogador pode, em certos momentos da época, fazer outra posição. O mais importante é a atitude, a determinação e a vontade que os jogadores colocam dentro do campo."

Contas da permanência: "Temos de ter sempre os pés assentes na terra. Enquanto não tivermos os pontos que garantam a consolidação do Chaves na I Liga, termos de trabalhar. É certo que, nesta altura, ter 26 pontos dá-nos alguma estabilidade, mas temos de estar sempre alerta, porque o futebol é o momento."