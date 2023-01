Casa Pia já garantiu um reforço para a próxima temporada

Kiki Silva, à direita, com a camisola do Leixões

Kiki Silva, extremo do Leixões, está em final de contrato e vai assinar até 2025 com os gansos.

O Casa Pia já começa a preparar o futuro e, ao que O JOGO apurou, garantiu um reforço para a próxima temporada. Trata-se de Kiki Silva, extremo de 24 anos que representa o Leixões. Como acaba contrato com os leixonenses no final da presente temporada, o ala já pode negociar com outro clube, algo que foi bem aproveitado pelos gansos, que, assim, garantiram o jogador até 2025.

Uma vez que, face à lesão grave sofrida por Léo Natel e à cobiça por Godwin, esta é uma das posições que o clube procura reforçar durante este defeso, os responsáveis casapianos ainda tentaram a contratação de Kiki Silva nesta janela de mercado, porém, o Leixões não aceitou libertar o jogador. Dessa forma, o acordo apenas foi possível para a temporada 2023/24. Entretanto, o Casa Pia também tem praticamente assegurada a contração de Yuki Soma, extremo internacional japonês, que deve apresentado em breve.

Kiki Silva está no bom caminho para afirmar-se na Liga Bwin. Formado no Estoril, o ala chegou a estar vinculado ao Braga durante cinco anos, mas só jogou nos juniores, sub-23 e equipa B. Cumpre a terceira época no Leixões, clube pelo qual já apontou 13 golos em 87 jogos oficiais.