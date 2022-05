Zé Carlos avaliado por Artur Jorge e nove aguardam decisão

A grande época que realizou no Gil Vicente valeu ao lateral-direito português o regresso aos arsenalistas, mas ainda terá de aguardar pelo veredicto do sucessor de Carlos Carvalhal. Regresso para fazer concorrência a Fabiano não obriga a SAD a ir ao mercado, quando Yan Couto está de regresso ao Manchester City. Tiago Esgaio não é hipótese.

Emprestado ao Gil Vicente, Zé Carlos realizou uma grande época em Barcelos e vai regressar ao Braga para fazer a pré-temporada e para ser avaliado por Artur Jorge.

Caso convença o sucessor de Carlos Carvalhal, algo que os responsáveis arsenalistas acreditam que venha a confirmar-se, tendo em conta a evolução que o defesa, de 23 anos, tem demonstrado, Zé Carlos irá fazer concorrência ao brasileiro Fabiano, o único lateral-direito que está garantido para 2022/23, numa altura em que Yan Couto está de regresso ao Manchester City. O defesa de 19 anos dificilmente ficará a trabalhar sob as ordens de Pep Guardiola, tendo em conta a forte concorrência no campeão inglês, e deve voltar a rodar. Um novo empréstimo ao Braga até era visto com bons olhos, mas apenas se Zé Carlos não confirmar a boa imagem que deixou no Gil Vicente.

Contratado ao Leixões em 2020, Zé Carlos realizou dez jogos na primeira temporada ao serviço dos arsenalistas, tendo deixado uma boa imagem, mas precisava de ganhar ritmo competitivo na Liga Bwin. O empréstimo ao Gil Vicente mostrou-se uma opção acertada. O lateral-direito realizou 32 jogos, 30 dos quais no campeonato, tendo saído de Barcelos muito valorizado. Segundo o transfermarkt, site especialista em avaliação do valor de mercado de jogadores, o defesa começou a época orçado em 500 mil euros e regressa a Braga a valer 1,5 milhões de euros.

O futuro está nas mãos de Zé Carlos, numa altura em que está descartado o regresso de Tiago Esgaio. Apesar de ter contrato com o Braga até 2025, o defesa que esteve emprestado ao Arouca, onde realizou 20 jogos na Liga Bwin, não entra nos planos de Artur Jorge, devendo ser emprestado novamente.

Nove aguardam decisão

Borja e João Novais (ambos no Alanyaspor), Mário González (Tenerife), Pablo Santos (Moreirense), Schettine (Vizela), Bruno Viana (Yangtze), Tiago Esgaio (Arouca), Caju (Aris Limassol) e Eduardo (Náutico) foram emprestados e não têm o futuro definido, estando todos à espera de uma decisão de Artur Jorge.