Vitinha desperta atenções no Braga: eis os clubes que estão atentos ao avançado

Marcou três golos na última ronda do campeonato, em Arouca.

Cada vez mais fundamental no ataque do Braga, Vitinha promete agitar o mercado, não estando somente no radar da Fiorentina, como já foi noticiado em Itália.

O avançado português, autor de um "hat trick" na última jornada, em Arouca, já despertou mais atenções no estrangeiro, tendo sido observado, muito recentemente, por emissários da Atalanta, West Ham e Bayer Leverkusen.

O jogador de 21 anos já participou esta época em 16 jogos da equipa principal do Braga e totaliza dez golos marcados.