Víctor Gómez, lateral-direito espanhol de 22 anos, é reforço do Braga

Fotografia: Site oficial do Málaga

Víctor Gómez com a camisola do Málaga

Defesa-direito espanhol chega ao Minho por empréstimo do Espanhol e o Braga fica com opção de compra do passe não obrigatória.

Víctor Gómez, defesa-direito espanhol, de 22 anos, é reforço do Braga, por empréstimo do Espanhol.

No contrato de cedência por uma época, o clube minhoto fica com uma opção de compra não obrigatória, por dois milhões de euros. Caso a exerça, oferecerá ao jogador um contrato de cinco temporadas.

O jogador esteve emprestado ao Málaga na última temporada, tendo realizado 36 jogos e feito cinco assistências.

Víctor Gómez é internacional sub-21 espanhol e recentemente, tal como Abel Ruiz, esteve nos jogos de qualificação para o Europeu da categoria. O defesa foi campeão da Europa de sub-17 e sub-19.