Um desejo de Paulo Fonseca para o Braga-Roma: "Espero que não chova muito mais"

O treinador da Roma, Paulo Fonseca, disse esperar um "jogo dificílimo" frente ao de Braga, formação que já orientou, em desafio da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Paulo Fonseca, de 47 anos, assumiu ser "especial" voltar a Braga para defrontar um clube pelo qual venceu a Taça de Portugal e atingiu os quartos de final da Liga Europa na época 2015/16 e realçou ter alertado os seus jogadores para a qualidade minhota, na antecâmara do jogo marcado para as 17:55 de quinta-feira.

"Os jogadores estão alertados para a qualidade do Braga e para um jogo difícil. Provavelmente, muitos [jogadores nossos] não acompanham o campeonato português e foi preciso alertá-los para esta equipa do Braga. Vai ser um jogo dificílimo, em que teremos de estar ao nosso melhor nível para vencer", disse, na conferência de antevisão ao jogo.

Paulo Fonseca antecipou um "jogo aberto", já que, a seu ver, o terceiro classificado da Série A italiana, com 43 pontos em 22 jogos, e o terceiro do escalão maior português, com 40 pontos em 19 jornadas, são equipas com "matriz ofensiva", que "pressionam alto, não se remetem à defesa e gostam de ter a iniciativa do jogo".

"Acredito que será um jogo aberto. Espero que o tempo o permita. Está a chover e espero que não chova muito mais para não prejudicar o desenvolvimento do jogo", disse, antecipando o primeiro duelo com os "arsenalistas' desde a sua saída para os ucranianos do Shakhtar Donetsk, no verão de 2016.

O treinador avisou também que a eventual superioridade da sua equipa no "plano teórico" pode-se esbater "no plano prático", já que os bracarenses têm, na sua perspetiva, capacidade para "lutar com qualquer equipa".

"Temos de nos focar na qualidade coletiva do Braga: é uma equipa extremamente organizada e forte. Se virmos os resultados do Braga com as grandes equipas portuguesas [Sporting, FC Porto e Benfica nesta época], podemos confirmar isso", considerou.

Ao lado de Paulo Fonseca, o defesa central Roger Ibañez disse que a Roma, mesmo estando num "momento muito bom", com "espírito de equipa", precisa de "ter a maior atenção" para com todos os adversários que defronta e de "trabalhar sempre mais para chegar forte ao jogo".

Apesar de a formação "giallorossa' participar com frequência na Liga dos Campeões, o brasileiro, de 22 anos, frisou que a Liga Europa também conta com "grandes equipas".

Os italianos da Roma defrontam o Sporting de Braga em partida agendada para as 17:55 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de István Kovács, da Roménia.