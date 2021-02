"Muitos não acompanham o futebol português e foi preciso alertá-los..."

Treinador da Roma, Paulo Fonseca, aborda reencontro com o Braga e sublinha que pode ser um jogo aberto

Jogo com o Braga: "Os jogadores da Roma estão alertados para a qualidade do Braga. Vai ser um jogo difícil. Muitos jogadores não acompanham o futebol português e foi preciso alertá-los. Teremos que estar ao melhor nível para vencer o jogo".

Diferença entre as equipas: "Obviamente todos pensarão que existe uma diferença entre as equipas, mas isso é no plano teórico, porque no plano prático o Braga pode discutir o resultado com qualquer adversário. O Brafa é uma equipa extremamente organizado, forte, e tem demonstrado que pode discutir resultados com qualquer um. Se formos ver os jogos do Braga com os grandes podemos confirmar isso mesmo".

Jogo ofensivo em perspetiva: "Acredito que poderá ser um jogo aberto e só espero que o tempo o permita. Roma e Braga têm uma matriz ofensiva, pressionam alto, não se remetem à defesa e são equipas que gostam de ter a iniciativa do jogo".