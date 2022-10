Críticas de Artur Jorge à arbitragem: "Toda a gente honesta percebe..."

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a derrota com o Union Berlin (1-0) na Liga Europa

Análise: "Infelizmente o penálti terá que ser o lance de que vamos falar, mais uma vez e com razão, marca o resultado final. Foi um jogo equilibrado, sabíamos que íamos ter uma equipa competente. O Braga teve personalidade, caráter, dominou com bola, com oportunidades criadas, que se bateu de forma digna. Estou satisfeito. Infelizmente o penálti marca o resultado e neste momento afasta-nos do apuramento. Não deveria ser disto que devíamos estar aqui a falar. Toda a gente no estádio honesta percebe que há um erro de avaliação, nada justifica o penálti. Caiu para o Berlim. Há uma semana, num semelhante, em termos de dúvidas... Custa e não gosto de falar disso. Não preparámos isso porque não podemos, é de avaliação do senhor árbitro."

Explicação da equipa de arbitragem? "O que foi dito, não a mim, porque sei que depois de assinalado estar a protestar... É que foi uma questão de critério. Um critério demasiado largo, em lado nenhum seria penálti."

Boa entrada: "A parte que mais gosto e que mais me agrada é que fomos sólidos, defensivos, com necessidade de assim estar coesos. Com resultado desfavorável arriscámos e metemos miúdos rápidos, a dar largura e profundidade. Mas não fomos eficazes."

Classificação: "É muito desconfortável depender de terceiros e custa porque não temos culpa."