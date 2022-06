Sporting leva nega por Al Musrati: saiba qual foi a proposta dos leões ao Braga

António Salvador recusou proposta a rondar os oito milhões de euros mais Jovane, cujo passe ficaria repartido entre os clubes. Duas épocas com rendimento elevado no Braga colocam Al Musrati no radar de vários clubes. O Sporting juntou-se à lista e tentou antecipar-se à concorrência, mas o plano negocial foi rejeitado.

O Sporting entrou na corrida por Al Musrati, mas a primeira tentativa para fechar o negócio esbarrou em António Salvador.

Sabe O JOGO que o clube leonino desenhou uma proposta para adquirir a totalidade do passe do médio líbio a troco de um valor a rondar os oito milhões de euros e do envio de Jovane Cabral para o Minho a título definitivo, embora com partilha dos direitos económicos do extremo em partes iguais. O Braga recusou, mas não descartou a possibilidade de chegar a um entendimento com os leões, desde que a proposta fosse substancialmente melhorada em termos monetários.