Sporar saltou do banco e pôs o Braga a vencer em Faro: assista ao lance

Avançado do Braga substituiu Abel Ruiz no decorrer da partida no Estádio São Luís e foi a tempo de resgatar os três pontos da formação de Carlos Carvalhal

Sporar, avançado do Braga, marcou o segundo golo dos minhotos no reduto do Farense, aos 91 minutos. O esloveno só teve que encostar a bola à boca baliza quase vazia, pois Beto ficou fora do lance quando tentar evitar um cruzamento de Galeno perto da pequena área.

Antes do dianteiro do Braga, que entrou para o lugar de Abel Ruiz, apontar o quinto golo na atual edição da Liga NOS, cujo primeiro toque fez a bola embater na barra, Gaitán desviara antes o esférico, tentando ele próprio fazer balançar as redes da baliza algarvia.