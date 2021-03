Sporar mostrou festa do Braga no balneário do Dragão e Feddal... aplaudiu

Avançado que trocou o Sporting pelo Braga publicou fotografia no Instagram.

O Braga deixou o FC Porto pelo caminho na Taça de Portugal e tornou-se na primeira equipa a carimbar a passagem à final da competição, depois de vencer por 3-2 no reduto azul e branco, na quarta-feira.

Após a partida, a festa minhota foi feita no balneário do Estádio do Dragão e, além do próprio clube, foi Andraz Sporar quem partilhou uma fotografia nas redes sociais. "Final", escreveu o esloveno, que contou com um comentário de Feddal, ex-companheiro de equipa no Sporting, sob a forma de "emojis".

O central leonino aplaudiu a publicação de Sporar, que trocou Alvalade pelo Braga no mercado de inverno, envolvido no negócio que levou Paulinho para a capital.