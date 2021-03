Sporar estreou-se a marcar pelo Braga e logo contra o adversário predileto

Frente ai V. Guimarães, Sporar estreou-se a marcar com a camisola do Braga

Entre o Sporting e o Braga, Sporar já marcou três golos ao Vitória, o adversário que mais sofre com a pontaria do esloveno. Minhotos vão decidir ainda se avançam para a compra do passe do ponta de lança

Andraz Sporar suspirou de alívio no dérbi minhoto com o Vitória de Guimarães. Emprestado pelo Sporting até ao final da temporada, o ponta de lança esloveno estreou-se finalmente a marcar com a camisola do Braga, isto depois de oito jogos em branco, e apresentou outros argumentos para a luta com Abel Ruiz pela conquista de um lugar na frente de ataque da equipa de Carlos Carvalhal.

O jejum de golos de Sporar, que progressivamente começava a tornar-se um problema, até por uma questão de confiança do próprio jogador, foi resolvido perante o adversário predileto. É que o Vitória de Guimarães é a vítima preferida do internacional esloveno, que vai já em três golos marcados a este adversário, seguindo-se o Tondela, com dois remates certeiros. Depois de uma assistência de João Novais, Sporar fechou a contagem no dérbi minhoto ao apontar o terceiro golo da noite.

Ainda que, por esta altura, esteja relegado para uma posição secundária, devido ao momento explosivo de Abel Ruiz, o ponta de lança está em avaliação constante até ao fim da época, porque o Braga vai ter ainda de decidir se acionará a opção de compra do passe, conforme estipulado no negócio que levou Paulinho para o Sporting, no derradeiro dia do mercado de janeiro. A sociedade desportiva bracarense poderá ficar com o jogador por 7,5 milhões de euros, um valor semelhante ao do negócio com Abel Ruiz, contratado ao Barcelona por oito milhões de euros.

Mesmo que o Braga não avance para a aquisição definitiva dos direitos económicos de Sporar, uma decisão que apenas será tomada no final da temporada e em função do rendimento do ponta de lança até lá, convém salientar que, se o Sporting decidir transferir o jogador na janela de transferências de verão, o clube minhoto terá direito a 15 por cento. Esse foi um dos pontos acordados na negociação entre os clubes, da mesma forma que ficou estabelecido que seria o emblema lisboeta a suportar a totalidade do pagamento dos salários ao jogador até ao fim da época, o que equivale a um milhão de euros.



Ruiz viu um espaço e disparou

Autor de uma assistência e um golo no dérbi minhoto, Abel Ruiz foi eleito pelos adeptos do Braga como o homem do jogo, prémio que recebeu ontem. O ponta de lança espanhol aproveitou para explicar o lance que resultou no segundo golo. "Vi um espaço entre o lateral e o central, levantei a bola e rematei à baliza. Felizmente, correu bem e foi um grande golo. Fiquei contente pela vitória", declarou Ruiz, que agradeceu o apoio. "Fui o escolhido, mas na verdade o prémio podia ir para qualquer um. Todos fizeram um grande jogo".