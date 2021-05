Sequeira com novo contrato à vista no Braga

SAD avança com a renovação do vínculo do esquerdino, um jogador que Carlos Carvalhal considera como preponderante.

A renovação do contrato de Nuno Sequeira já está na agenda do Braga. O defesa termina a ligação aos arsenalistas em junho de 2022, ou seja, tem mais uma época de contrato, mas já há conversas entre as partes para a prolongação do vínculo. A vontade do clube casa com o desejo do jogador em permanecer no Minho, daí que o entendimento se afigure como muito provável.

Sequeira foi contratado pelo Braga na época 2017/18 e, face ao bom desempenho desportivo, em agosto de 2019 foi premiado com o prolongamento da ligação por mais uma temporada, isto é, até 2022. Agora, aos 30 anos, o jogador já discute um novo contrato com os arsenalistas, um dossiê que vai acelerar após a conclusão desta época, o que, no caso do Braga, será depois da discussão da Taça de Portugal com o Benfica (23 de maio).

Sequeira é um dos jogadores mais utilizados por Carlos Carvalhal e está perfeitamente identificado com o projeto de crescimento do emblema minhoto. Sempre que esteve disponível do ponto de vista físico, o defesa mereceu a confiança do treinador e passou à frente da concorrência. A chamada à Seleção Nacional, em outubro, para colmatar a vaga de Mário Rui, foi uma espécie de corolário da boa época do jogador arsenalista, ainda que não tenha sido utilizado por Fernando Santos nos jogos com a Espanha (preparação), França e Suécia, estes dois últimos relativos à Liga das Nações. A forma como o camisola 5 do Braga se adaptou ao esquema camaleónico de Carlos Carvalhal, tanto fazendo de terceiro central como de lateral-esquerdo com liberdade para descer ao ataque, provou também a polivalência do jogador.

A discussão do novo contrato de Sequeira vem no seguimento da aquisição em definitivo de Iuri Medeiros e da contratação de Tiago Esgaio, ao Belenenses, tudo enquadrado com a ideia defendida por António Salvador de preservar a maior parte do plantel e de realizar compras cirúrgicas, subjacentes às necessidades da equipa.