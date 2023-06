Schettine deixa Braga em definitivo e já tem destino

Negociações com o clube russo estão bem encaminhadas e o avançado brasileiro deve desvincular-se definitivamente.

Guilherme Schettine vai deixar o Braga para jogar nos russos do FK Ural. Segundo O JOGO apurou, as negociações estão bem encaminhadas, devendo o processo estar concluído em breve.

Contratado em 2020, depois de ter dado nas vistas no Santa Clara, o goleador brasileiro assinou um contrato até 2025, mas pouco jogou pelos arsenalistas. Na primeira temporada ainda alinhou em 18 jogos, mas não marcou qualquer golo e foi cedido ao Almería, de Espanha, seguindo-se um novo empréstimo em 2021/21, desta feita ao Vizela, onde marcou nove golos em 32 jogos. Na última época esteve cedido aos suíços do Grasshopers, marcando oito golos em 21 jogos.

No FK Ural, que terminou o campeonato no 11.º lugar, vai ter a companhia de Kiki Afonso, com quem jogou no clube vizelense.