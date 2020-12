Rúben Vinagre reforça o Braga já no próximo mercado de janeiro

Rúben Vinagre, no lance com Marega, defrontou o FC Porto na Champions

Cedido pelo Wolverhampton ao Olympiacos, esquerdino muda-se para o Minho até ao final da temporada.

Rúben Vinagre vai reforçar o Braga já em janeiro, por empréstimo do Wolverhampton, válido até ao final da presente temporada. O esquerdino, de 21 anos, estava atualmente cedido pelos ingleses ao Olympiacos, mas vai mudar-se para o Minho à procura de mais oportunidades. Tal como OJOGO noticiara, o Braga estava no mercado à procura de soluções a ala esquerda para colmatar a lesão de Francisco Moura, que não voltará aos relvados esta época.

Sem descartar outras posições - no centro da defesa e no ataque, por exemplo -, os bracarenses tinham, no entanto, definido o corredor esquerdo como prioridade nesta reabertura de mercado. Rúben Vinagre encaixa na perfeição nos planos de Carlos Carvalhal, porque, tal como Francisco Moura, está apto a cumprir um duplo papel: tanto pode jogar a lateral como assumir funções mais à frente no terreno.

Produto das camadas jovens do Sporting, Rúben Vinagre mudou-se para o Mónaco ainda na fase final da formação e, em 2016, já depois de ter cumprido um período de empréstimo, transferiu-se em definitivo para o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo. Apesar da utilização regular no emblema inglês (na época passada, por exemplo, esteve em 32 jogos e até marcou dois golos), Rúben Vinagre viu no interesse do Olympiacos, orientado por Pedro Martins, uma oportunidade para ganhar rodagem na Liga dos Campeões e maior assiduidade no onze, até porque os gregos tinham vendido o lateral esquerdo Tsimikas ao Liverpool.

A aventura de Rúben Vinagre em Atenas começou bem, mas uma lesão num tornozelo num jogo dos sub-21 de Portugal, em outubro, afastou-o largas semanas dos relvados e custou-lhe a titularidade, daí ver com bons olhos a mudança para Braga.