Ricardo Horta: "Sabemos quais as debilidades da Roma e vamos explorá-las"

Avançado do Braga prometeu uma equipa ambiciosa e com um grande espírito de entreajuda na missão de "esquecer" o calendário sobrecarregado

Ricardo Horta foi o jogador escolhido para fazer a antevisão do Braga-Roma da Liga Europa e revelou que os minhotos têm uma estratégia para tentarem aproveitar os pontos fracos da equipa de Paulo Fonseca. "Sabemos que será uma tarefa difícil, porque a Roma é uma grande equipa. No entanto analisámos o adversário e sabemos que sofrem muitos golos com perdas de bola na primeira fase de construção. Vamos tentar explorar esse ponto fraco", adiantou o avançado do Braga.

Garantindo estar "orgulhoso" pelos golos que tem marcado pelos arsenalistas em provas internacionais, Ricardo Horta prometeu uma equipa ambiciosa e com grande espírito de entreajuda para "fintar" o calendário sobrecarregado e ser competitiva no palco europeu. "Em 30 dias tivemos 10 jogos, mas estamos todos preparados e focados no que é o nosso objetivo. Estamos todos prontos para ajudar e as trocas na equipa não alteram a nossa qualidade, pois temos um grande espírito que nos tem permitido continuar com a qualidade demonstrada nos últimos jogos. Vamos entrar em campo com o espírito que nos caracteriza, sempre com grande vontade de vencer. Também somos uma grande equipa, temos grande ambição e vamos ombrear o jogo com a Roma", concluiu.