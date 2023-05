Ricardo Horta ganha, pela primeira vez, prémio da Liga

Ricardo Horta é o Avançado do Mês da Liga Bwin

"Quem espera, sempre alcança", refere o comunicado da Liga que esta quinta-feira revela que Ricardo Horta é o Avançado do Mês de abril da Liga Bwin. O jogador do Braga é, assim, distinguido pela primeira vez na presente edição da prova, com 21,43% dos votos dos treinadores principais da competição.

O capitão bracarense foi titular nos cinco encontros disputados em abril, tendo marcado três golos no registo 100% vitorioso da equipa treinada por Artur Jorge

De resto, no segundo lugar desta eleição surge Jhonder Cádiz (FC Famalicão), com 11,11% dos votos, enquanto Yusupha (Boavista FC), Taremi (FC Porto) e Marqués (Estoril Praia) completam o pódio com 8,73% das preferências.