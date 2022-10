Ricardo Horta fala em "orgulho" e garante: "Só penso em ajudar o Braga"

Declarações de Ricardo Horta na antevisão ao jogo do Braga com o St. Gilloise, da Liga Europa, agendado para as 20h00 de quinta-feira.

Derrota pesada com o FC Porto: "Queremos dar uma boa resposta. Vínhamos de um percurso sem derrotas, muito bom até ao Dragão e infelizmente perdemos. A equipa soube reagir muito bem, trabalhou bem e vai apresentar-se amanhã muito competitiva, com muita vontade de vencer. Vamos fazer tudo para oferecer uma vitória aos nossos adeptos".

Descolar do St. Gilloise na classificação e evitar o play-off: "A nossa ideia passa por ficar em primeiro lugar. Queremos ganhar amanhã e os outros. O nosso adversário tem os mesmos pontos, é uma equipa difícil e joga bem. Vai ser um bom jogo e estamos muito focados naquilo que queremos fazer. Vamos dar uma resposta muito boa em relação ao último jogo, ganhando".

Braga favorito? "Temos responsabilidades em todos os jogos. Entramos sempre em campo para vencer e amanhã não será exceção. Queremos aumentar a vantagem em relação ao nosso rival. Temos as nossas dinâmicas bem definidas, com o objetivo claro de conquistar os três pontos".

Perigos do St. Gilloise: "Analisámos bem o adversário e sabemos que jogam num 5X3X2, muito parecido ao sistema em que jogámos até à época passada. Conhecemos bem as virtudes e os pontos menos fortes desse esquema, queremos reagir e faremos tudo para ganhar".

O início de época conturbado (devido ao interesse do Benfica) e o bom momento atual: "Sinto-me bem, é um grande orgulho ter entrado na história do Braga e nesta altura só penso em ajudar a equipa a conquistar os três pontos. Serão muito importantes para nós".

O St. Gilloise pode surpreender em Braga como o Brugge surpreendeu o FC Porto? "Sabemos que o campeonato belga é muito competitivo, como o nosso. Tem boas equipas. E o Brugge de facto ganhou ao FC Porto, mas espero que o St. Gilloise não faça nenhuma gracinha. Vamos fazer tudo para que isso não aconteça".