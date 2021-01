Ricardo Horta: "Estou na melhor fase da carreira"

Extremo do Braga admite que está a jogar a um nível elevado e de forma continuada, com golos e assistências decisivas.

Decisivo para o apuramento do Braga para a final da Taça da Liga, com duas assistências para golo no jogo com o Benfica, Ricardo Horta revela ambição máxima para a conquista do troféu pelo segundo ano consecutivo e admite que está a jogar a um nível muito elevado.

"Se estou no melhor momento da carreira? Acho que sim. Todos os jogadores têm bons e menos bons momentos e acho que estou a atravessar um bom período, tal como já tinha mostrado na época passada. Estou na melhor fase da carreira, o que se deve à equipa e ao clube, que tem evoluído bastante nos últimos anos. Penso que tenho contribuído também para essa evolução", considera o extremo arsenalista.

Sobre o jogo com o Sporting, Ricardo Horta não dá muita importância ao pouco tempo de recuperação e também ao facto de o Braga ter menos 24 horas de descanso do que o adversário. "Isso não pesa. Os jogadores estão habituados a uma sequência de jogos de três em três dias. Será algo que não se vai sentir. Estamos focados na recuperação e estamos preparados".

Certa é a enorme vontade de o plantel agarrar o troféu no final do jogo com os leões. "Estamos na máxima força e preparados para mais uma final, com a intenção, óbvia, de a vencer. Vai ser um jogo entre duas grandes equipas e penso que será uma final bem disputada".