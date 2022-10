Ricardo Horta e a "novela" Benfica: "Não aconselho a experiência..."

Ricardo Horta mostra-se focado no Braga

Jogador do Braga lembrou o recente mercado de verão, no qual foi cobiçado pelas águias.

Cobiçado pelo Benfica no mercado de verão, Ricardo Horta esteve no centro de uma "novela", mas acabou por permanecer No Braga. O internacional português quebrou o silêncio sobre esse tema em declarações à SIC Notícias.

"Posso dizer que não aconselho a experiência a nenhum jogador, pelo que eu passei, pelo que se passou, pelo que se inventou também, mas já passou, já não há volta a dar, é passado. O foco agora é no Braga, no jogo de amanhã, quero voltar a mostrar o meu trabalho, o trabalho que tenho desenvolvido no Braga", afirmou.

"O interesse houve, como todos sabem, mas as coisas não se deram e pronto. Volto a dizer, é passado, agora o caminho é para a frente e pensar no jogo de amanhã, que é o mais importante", completou.

O Braga, recorde-se, defronta St. Gilloise a partir das 20h00 de quinta-feira, para a Liga Europa.