Ricardo Horta e Galeno chegam a jogo decisivo no topo da Liga Europa

Dupla bracarense está no top cinco dos jogadores com melhor rendimento na Liga Europa

Ricardo Horta e Galeno chegam ao último, e decisivo, jogo da fase de grupos da Liga Europa com elevados níveis de rendimento na prova.

De acordo com o ranking elaborado pela UEFA, com base nos golos, remates, assistências e minutos de competição, entre outros dados estatísticos, Galeno é, nesta altura, o terceiro jogador mais valioso da Liga Europa e Ricardo Horta vem logo a seguir, em quarto.

Autor de cinco finalizações (é o segundo melhor marcador da competição, atrás de Toko Ekambi, do Lyon) e 16 tentativas de golo, o extremo brasileiro tem mantido sempre uma posição cimeira no ranking ao longo das cinco jornadas realizadas, oscilando entre o quinto, segundo e terceiro lugares.

Já Ricardo Horta foi protagonista de uma subida vertiginosa na classificação, tendo passado do 61.º lugar, por altura do primeiro jogo, em Belgrado, frente ao Estrela Vermelha, para o atual quarto; e em novembro chegou a andar no terceiro posto no ranking de jogadores. Nos palcos europeus, o capitão bracarense soma três golos, outras tantas assistências (é líder, juntamente com outros cinco atletas) e ainda 15 tentativas de golo.