Ricardo Horta confiante de que o Braga vai acabar com "malapata" na Ucrânia

O Braga defronta na quinta-feira o Zorya, na Ucrânia, um país onde o Braga não tem sido muito feliz. Ricardo Horta acredita que a vitória vai sorrir aos portugueses.

Zorya: "Já conhecemos este adversário, desde há dois anos. Nessa altura, os resultados que tivemos não foram positivos, mas agora estamos noutra fase. Vimos de um jogo muito completo, contra o AEK e queremos dar sequência à boa exibição que fizemos na passada quinta-feira".

Análise ao adversário: "Analisámos bem esta equipa do Zorya, de modo a conhecer bem os seus pontos fracos e fortes. Nós também temos pontos fortes e vamos dar uma grande resposta em campo. Estamos à altura deste desafio".

Quem destaca do Zorya? "Já estamos identificados com o sistema do Zorya e sabemos que têm três médios muito fortes do ponto de vista técnico. Se dermos sequência ao que temos vindo fazer, vamos conseguir por certo a vitória".

Balanço desfavorável do Braga contra equipas ucranianas: "O histórico não joga a nosso favor, mas contamos acabar com essa malapata. Entrando em campo com a nossa ideia de jogo, vamos levar daqui a vitória. É a nossa convicção".