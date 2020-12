Ricardo Horta acelera até aos 200

Avançado atingirá, na próxima jornada, uma marca redonda de jogos com a camisola arsenalista. Esta época ainda pode entrar no top dez do clube

Ricardo Horta transformou-se numa autêntica máquina de fazer jogos com a camisola do Braga. Contratado na época 2016/17, o avançado virou uma peça nuclear de todos os treinadores que passaram pelo Minho, tanto assim que, no plantel, atual não há outro jogador com utilização superior. Na próxima segunda-feira, frente ao Boavista, no Bessa, Ricardo Horta vai fazer o jogo 200 pelo Braga no conjunto de todas as competições, uma marca redonda e atingida sempre com o pé no acelerador, num passeio com 61 golos pelo meio, quase tantos como Paulinho, autor de 62 remates certeiros.

A história do avançado no clube arsenalista começou a ser escrita no dia 14 de agosto de 2016, quando entrou para os últimos minutos do dérbi com o Vitória, no D. Afonso Henriques (ganho pelos bracarenses). Depois desse primeiro jogo, Ricardo Horta rapidamente conquistou um lugar no onze e tornou-se uma referência para José Peseiro, Jorge Simão, Abel Ferreira, Sá Pinto, Rúben Amorim, Custódio Castro, Artur Jorge e, finalmente, Carlos Carvalhal.

Basta ver que nos 199 jogos realizados até agora, o avançado foi titular em 156, tendo contribuído nesse trajeto para 117 vitórias e 32 empates do Braga. Ricardo Horta foi ainda decisivo na conquista da Taça da Liga na época passada, único troféu que levantou desde que chegou ao Minho; aliás, com quatro golos, foi o melhor marcador dessa prova.

Com 26 anos, e um contrato pela frente válido até 2024, Horta tem caminho livre esta época para entrar no top dez de atletas com mais jogos no Braga, estando a 26 partidas de igualar Vandinho. Por enquanto, o avançado segue destacado como o elemento mais utilizado do plantel, à frente do guarda-redes Matheus (174 jogos), do defesa Esgaio (149) e do ponta de lança Paulinho (147).