Ricardo Horta renovou com o Braga

Braga comunicou contrato de renovação à CMVM

O Braga anunciou esta quinta-feira a renovação do capitão Ricardo Horta até 2026, com o emblema minhoto a informar, ainda, que a cláusula de rescisão do jogador português se mantém nos 30 milhões de euros.

No comunicado enviado à CMVM, a SAD bracarense acrescenta ainda "a renovação do jogador não implica para a Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD. encargos com serviços de intermediação".