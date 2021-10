Rendimento de Al Musrati esta época está ainda melhor: confira os números

Rendimento do médio líbio está ainda melhor., de acordo com os dados estatísticos, se bem que o desempenho coletivo não o acompanhe

O rendimento de Al Musrati esta época está a ser superior ao de 2020/21, de acordo com os dados estatísticos da plataforma Wyscout. Apesar de o Braga ainda não ter encontrado, até agora, uma sequência clara de vitórias, ao contrário do que aconteceu, por esta altura, na última temporada, o médio líbio não só mantém uma performance elevada, como melhora nos itens mais importantes para a oposição que ocupa no relvado, como passes curtos, longos e duelos.

Depois de ter sido um dos jogadores mais preponderantes na época passada, a primeira com a camisola arsenalista, Al Musrati despertou muita cobiça e, como já admitiu recentemente António Salvador, o Benfica tentou de forma insistente levá-lo para a Luz, isto para lá de investidas de clubes estrangeiros, esbarrando todas as tentativas nos montantes exigidos pelos minhotos. Ora, face a tantos interessados, o internacional líbio contava sair no mercado de verão, em busca de um contrato financeiramente superior ao que aufere no Braga, e isso começou por afetá-lo do ponto de vista psicológico, se bem que rapidamente tenha dado a volta por cima, com provas suportadas pelos dados estatísticos.

Na última época, o médio teve 87,2 por cento de passes certos e esta temporada subiu para os 89,6 por cento; nos passes longos, a mesma coisa, tendo passado de 63,6 para 70,3 por cento de êxito nas entregas de bola aos companheiros. Na última jornada, o primeiro golo do Braga ao Boavista nasceu de um passe longo do líbio, em chapéu, para Galeno, que depois assistiu Iuri Medeiros. Nos duelos com adversários, Al Musrati também passou a ganhar mais bolas, subindo de 53,4 para 56,9 por cento, tal como nas ações bem sucedidas, passando de 71,4 para 76,4 por cento.