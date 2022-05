Reforço do ataque virou prioridade: Samuel Lino e Banza são alvos do Braga

Artur Jorge vai receber um extremo-esquerdo e um goleador, estando os alvos bem definidos: Samuel Lino e Simon Banza. O brasileiro Samuel Lino pode chegar a Braga emprestado pelo Atlético de Madrid, mas no caso de Simon Banza uma possível transferência terá sempre de passar por um acordo com os franceses do Lens.

O reforço do ataque é a prioridade para o Braga. Apesar de Artur Jorge ter assumido há pouco o comando técnico dos arsenalistas, o sucessor de Carlos Carvalhal fez o diagnóstico do plantel e ficou a saber que a SAD vai garantir a contratação de dois elementos para o ataque, isto é, um extremo-esquerdo e um ponta-de-lança.

Os alvos estão bem definidos e identificados tanto com o campeonato português como com o Minho. Falamos de Samuel Lino, que esteve em grande plano no Gil Vicente, e de Simon Banza, goleador que deu nas vistas no Famalicão e que tem vários clubes interessados nos seus serviços. Juntos valeram 31 golos em todas as competições na última temporada.