Quatro jogadores do Braga em risco de falhar Benfica: "Honestamente? Não me preocupa nada"

Artur Jorge assinala que o Braga vai bater a melhor pontuação de sempre na I Liga Bwin e frisa a ambição de fazer desta "uma época de referência" no clube.

Em terceiro lugar no campeonato, a dois pontos do segundo classificado, o FC Porto, e a seis do líder Benfica, e na luta pela conquista da Taça de Portugal, para cuja final se apuraram esta semana, o Braga pode ainda bater alguns recordes internos, nomeadamente o de melhor registo pontual no principal escalão.

Foi com Abel Ferreira como treinador que, em 2017/18, o Braga atingiu o recorde absoluto de pontos (75) e Artur Jorge mostrou total confiança em que vai bater essa marca - conta 68, com cinco jornadas e 15 pontos por disputar.

"Vamos bater esse registo este ano, seguramente. Queremos fazer desta uma época de referência na história do Sporting de Braga, mas sempre com serenidade, ambição e equilíbrio nos cinco jogos que faltam, abordando cada um deles com foco total", disse o treinador Artur Jorge, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Portimonense, no sábado, da 30.ª jornada da I Liga.

Os bracarenses somam seis triunfos e um empate nas últimas sete jornadas e, entre elas, alcançaram ainda o apuramento para a final da Taça de Portugal, diante do Nacional, da II Liga (vitória fora por por 5-0 e empate 2-2 em casa).

Artur Jorge quer manter o registo desses últimos jogos nas próximas "cinco finais" do campeonato, para vencer um Portimonense que "vem de dois resultados muito positivos" e três jogos seguidos a somar pontos (duas vitórias e um empate), tendo a manutenção quase assegurada.

O treinador destacou a coesão defensiva dos algarvios, frisando que o Sporting de Braga terá "também que ser muito eficaz" para vencer.

"O Portimonense foi das equipas que mais dificuldades tivemos para vencer na primeira volta [2-1], é uma equipa trabalhada há muito tempo com o Paulo [Sérgio], está completamente enraizada na sua ideia. Queremos criar dificuldades a uma equipa que defende bem, com a mesma dinâmica de sempre. Temos sido uma equipa muito ofensiva e com muitos golos marcados", notou.

Questionado sobre se jogar antes dos outros candidatos ao título, FC Porto e Benfica, é uma vantagem, o treinador preferiu notar apenas que, em caso de vitória, o Sporting de Braga passa para a segunda posição, à condição.

"Jogamos à frente de várias equipas, entre as quais o FC Porto e o Benfica. Vamos procurar vencer o nosso jogo, sabendo que, se ganharmos, passamos para o segundo lugar à condição", disse.

Após o empate 2-2 com o Nacional, na terça-feira, que confirmou o apuramento para a final no Jamor, o treinador apontou algum "relaxamento" dos jogadores como justificação para ter perdido a vantagem de dois golos que os minhotos chegaram a ter.

"Tivemos o cuidado de chamar à atenção para o que foram os últimos 20 minutos, sendo que estávamos a jogar em função de um resultado que era muito confortável, tínhamos a eliminatória em 7-0. Mas, nem eu, nem os atletas, ficámos satisfeitos com o resultado, porque a exibição agradou-me dado o contexto. Sabemos o porquê desse descuido que não nos permitiu ganhar, o que para nós era fundamental", disse.

Matheus, Al Musrati, André Horta e Álvaro Djaló estão à bica, pelo que se virem um cartão amarelo ante o Portimonense falham a deslocação ao Estádio da Luz, na jornada seguinte, para defrontar o Benfica, mas o técnico referiu não estar preocupado com isso.

"Muito honestamente, não me preocupa nada. A minha preocupação é que possam ter um bom desempenho. Não antecipo o jogo seguinte, o foco está totalmente neste jogo com o Portimonense", assegurou.

Braga, terceiro classificado, com 68 pontos, e Portimonense, 13.º, com 33, defrontam-se a partir das 15h30 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.