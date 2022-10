"Pré-convocado para o Mundial? Mais cedo ou mais tarde vão chegar as oportunidades"

Declarações de Vitinha, avançado do Braga, após a derrota por 1-0 no terreno do Union Berlim, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Sobre o jogo: "O resultado não é o que queríamos, mas a equipa esteve bem. Estivemos muito sólidos. Igualámos a intensidade deles. E agora é continuar a trabalhar para conquistar os três pontos no próximo jogo. Esta derrota não vai deitar abaixo todo o trabalho que temos vindo a fazer. Vamos manter a cabeça erguida e continuar a trabalhar como bem sabemos."

Abstraído do ambiente incrível no estádio. Já tem essa maturidade? "Já me sinto à vontade e trabalho todos os dias para me sentir ainda mais à vontade e poder dar o meu melhor. Hoje tentei fazê-lo."

Está pré-convocado para o Mundial: "Estou focado em fazer o meu trabalho da melhor forma, se assim for, vão surgir as oportunidades. Vou continuar a dar o meu melhor. Desiludido se não for chamado? Não, vou continuar a trabalhar. Mais cedo ou mais tarde vão chegar as oportunidades."