Piazón sem oportunidades no Chelsea: "Soube que talvez era apenas um negócio"

Piazón desvinculou-se do Chelsea em definitivo e assinou pelo Braga. Agora, recorda os sucessivos empréstimos e o momento em que percebeu que nunca iria conseguir jogar nos blues.

Chegou nos últimos dias a Braga, depois de um ano e meio em Vila do Conde, mas para trás soma anos de empréstimos e uma carreira prometida no Chelsea que nunca aconteceu. Em 2011, os blues compraram Lucas Piazón ao São Paulo, por oitro milhões de euros, mas a aposta no brasileiro nunca foi feita.

Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham, Chievo e Rio Ave foram os emblemas por onde passou emprestado pelo clube londrino até se desvincular recentemente e assinar pelos arsenalistas, onde reencontra o treinador Carlos Carvalhal.

Ao recordar a experiência no Chelsea, Piazón diz que cedo percebeu que não ia ter qualquer chance no clube e que, a certo ponto, se tornou apenas num negócio. "Para ser honesto, nós [n.d.r jogadores emprestados] voltávamos na pré-temporada com um novo treinador e alguns achavam que se estivessem bem, poderiam ser escolhidos pelo treinador. Mas, no fundo, todos sabíamos que não íamos ter oportunidade, porque eles pagavam muito dinheiro a alguns jogadores e o clube tinha de utilizá-los. Sabíamos que íamos ficar ali umas semanas e depois iam emprestar-nos de novo", lembra numa entrevista ao 'Oh My Goal'.

"No início, senti que o Chelsea me queria realmente e queria que eu voltasse um dia. Mas depois do terceiro ou quarto empréstimo, soube que talvez era apenas um negócio. Era algo como 'vais-te mostrar, alguém te compra e ficarás feliz com isso, não vais jogar aqui nunca mais'", lamentou o médio ofensivo de 27 anos.