Declarações de Carlos Carvalhal após o jogo Braga-Tondela (4-2), da 20.ª jornada da I Liga

Entradas e saídas: "Temos de gerir os jogadores, como o Piazón, que não competia há muito tempo, ou o Gaitán, com pinças, o contexto em que andamos é para ter ruturas e só temos tido lesões traumáticas." Já ninguém se lembra das saídas de janeiro, do Castro, cuja lesão é de média gravidade, do David Carmo, da saída do Bruno Viana, da lesão do Iuri Medeiros e do Moura."

Vai jogar: "O Zé Carlos vai jogar quinta-feira, o Esgaio não pode, porque foi expulso. O problema do Zé Carlos é o Esgaio, que é uma máquina, faz os jogos todos, recupera bem, tem sempre o mesmo nível, e é muito difícil para quem está na sombra".