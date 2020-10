Carlos Carvalhal: "O mercado é o que me tem tirado mais sono"

Treinador do Braga está ansioso pelo fecho do mercado e também diz que o clube está preparado para tudo. Contratar fora ou promover jogadores são os cenários

O Braga enfrenta este sábado o Tondela com a perspetiva de somar o primeiro triunfo no campeonato, embora, depois de duas derrotas, não seja o início negativo que mais tem preocupado o treinador Carlos Carvalhal.

"O mercado é o nosso pesadelo contemporâneo. Enquanto estiver aberto tudo é possível e, admito, é o assunto que me tem tirado mais o sono, mais até do que as duas derrotas. A janela devia ter fechado com o início do campeonato, mas pronto, agora é esperar por terça-feira", comentou, certo de que o Braga está "preparado para todos os cenários", incluindo, claro, a perda de elementos importantes, com Paulinho a surgir à cabeça das preocupações.

"[Se houver saídas] temos a possibilidade de ir buscar [reforços] fora ou dentro [formação]. Temos dois jogadores por posição e sempre que há lesões avançam jogadores dos bês ou dos sub-23. O Rodrigo Gomes esteve a trabalhar connosco, tem um elevado potencial e acreditamos nele. Possivelmente estará envolvido na convocatória para amanhã. Se houver alguma saída tentaremos colmatá-la dentro de portas e, se não for possível, teremos de contratar fora. No entanto, o olho está nos nossos miúdos".

Sobre a deslocação a Tondela, Carvalhal espera por uma subida de rendimento da equipa ao nível da eficácia, pormenor que, notou, foi o principal motivo para as duas derrotas averbadas.

"O jogo é difícil, o Tondela joga bem e tem um treinador novo, com um futebol elaborado. O Tondela vai defrontar um Braga sem pontos mas que, em dois jogos deu uma boa resposta em função do que o jogo pedia. Há derrotas e derrotas. Sabemos as razões de não termos ganho e acredito que isto pode ser o ponto de partida para melhorarmos. Não estando no bom caminho dos resultados, a equipa está no bom caminho em termos de futebol, sabendo que há detalhes para limar, como melhorar na eficácia. Estaria preocupado se a equipa não jogasse e se não criasse oportunidades".