Declarações de Carlos Carvalhal após a goleada do Braga frente ao Torreense, por 5-0, para a Taça de Portugal

Jogo: "O Braga não brinca em serviço. É tudo a sério. É o que me apetece dizer da equipa. Vamos para competir, vamos para ganhar. O maior respeito que temos pelos nossos adversários é dar o nosso máximo do início ao fim. A seriedade dos jogadores é muito grande. Dar o máximo de nós, independentemente do adversário e do resultado. Este adversário ainda não tinha perdido. O CNS é um campeonato difícil, com equipas muito boas, o nível competitivo é muito alto. Tornamos o jogo fácil porque tivemos uma atitude tremenda no jogo. Respeito o Torreense como se estivesse a jogar com o Leicester. Era muito importante darmos um sinal forte porque a partir do jogo da meia-final da Taça da Liga vamos fazer um ciclo até março de três em três dias e precisamos de toda a gente a responder e a dizer 'estou pronto para jogar'. Era mais uma pedra sólida num muro que estamos a construir. Estamos em todas as competições."

Paços de Ferreira: "Vamos lá para competir, não há desculpas, respeito máximo pelo Paços de Ferreira, mas vamos lá para discutir os três pontos e tentar vencer. O nosso foco já está no Paços. Vamos ter jogadores e equipa super competitiva para discutir o jogo. Andamos nas competições todas, o plantel não é muito extenso. Além de estarmos em todas as competições, temos sido uma equipa com uma produtividade em cima da média."

Santa Clara: "Fechou o livro da Taça de Portugal, abriu o livro da I Liga que é com o Paços de Ferreira. O resto não interessa para nada. Esse é o nosso caminho, pensar o próximo e depois logo se vê o que vem a seguir."